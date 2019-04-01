Frecuencias invierno

Frecuencias de emisión y las zonas de cobertura de Radio Exterior de España

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros, de 16 a 24 horas UTC, (17 a 01, hora oficial española).

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros, de 16 a 24 horas UTC.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros, de 19 a 03horas UTC, (20 a 04, hora oficial española).

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros, de 19 a 03horas UTC.

Los sábados y domingos, el Canal Internacional de RNE transmite su señal de 15 a 23 horas UTC, (16 a 24 hora oficial española).

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Radio Exterior de España puede seguirse a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente.

Satélites:

- Ses Astras 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.

- Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

- Asiasat 5: frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal.

- Eutelsat 8 West B: frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda.

- Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 27 de oictubre de 2019 hasta el 29 de marzo de 2020.

Radio Exterior de España puede escucharse en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.

También puede seguirnos a través de las aplicaciones para teléfonos y tabletas.