Frecuencias verano

Frecuencias de emisión y las zonas de cobertura de Radio Exterior de España, de lunes a viernes.

África Occidental y Atlántico sur, 11.670 Khz., banda de 25 metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmitirá en onda corta, de lunes a viernes, de 18 a 02 horas UTC, (20 a 04 hora oficial española).

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros.

Los sábados y domingos, el Canal Internacional de RNE transmitirá su señal de 14 a 22 horas UTC, (16 a 24 hora oficial española).

- África Occidental y Atlántico sur, 11.670 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Radio Exterior de España puede seguirse a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente.

Satélites:

- Ses Astras 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.

- Hispasat 1E: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

- Asiasat 5: frecuencia 3.700 Mhz. Polarización vertical.

- Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular derecha.

- Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 31 de marzo de 2019 hasta el 27 de octubre de 2019.

Radio Exterior de España puede escucharse en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.

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