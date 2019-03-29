El programa de RNE 'Radar 3.0' recoge el Premio del Observatorio Internacional de Seguridad

Presentado y dirigido por Emilio Andreu, el programa Radar 3.0 (de Radio Exterior de España y Radio 5), ha recibido el premio del Observatorio Internacional de Seguridad (ISO) “a la Promoción y Difusión de Cultura de Paz y Seguridad”.

Supone un reconocimiento por ser el mejor espacio dedicado a la actualidad de las Fuerzas Armadas, que semanalmente monitoriza su contribución a la Defensa de España y la paz mundial.

Desde el año 2013, Radar 3.0 aborda la labor de las misiones militares en el exterior y también informa de los esfuerzos de los efectivos de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional para garantizar la seguridad de los españoles.

Los premios del Observatorio Internacional de Seguridad se han entregado dentro de los actos del II Congreso Internacional sobre ciudad, seguridad y terrorismo global, que ha tenido lugar los días 25, 26 y 27 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid. Radar 3.0 ha participado en este congreso con la grabación del programa, con entrevistas a expertos y debate con el público.

Además de Emilio Andreu, recogieron premios Ana Terradillos, por los reportajes de investigación "España mira a la Meca" (Telecinco) y Manuel Marlasca, por "Expediente Marlasca" (La Sexta).

El Observatorio Internacional de Seguridad es un Think Tank sin ánimo de lucro dedicado al análisis del contexto internacional desde la perspectiva de la paz, la seguridad y la defensa.