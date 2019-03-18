Crystal Fighters, Tequila y Second encabezan las nuevas confirmaciones del Sonorama

Sonorama Ribera suma nombres al cartel de la vigésimo segunda edición del festival de Aranda de Duero que se va a celebrar del 7 al 11 de agosto. Encabezan esta nueva tanda Crystal Fighters, que darán en el Sonorama su único concierto en festivales en España en 2019.

Ariel Rot y Alejo Stivel capitaneando Tequila se suman también al cartel con la gira de despedida que pone punto y final a la trayectoria de esta parte fundamental de la historia del rock en castellano. Second presentando su nuevo trabajo 'Anillos y raíces', la fusión de tradición flamenca y electrónica de vanguardia de Fuel Fandango, Carolina Durante dando el salto desde la Plaza del Trigo, los ritmos latinos y el rock de raíces de Los Vinagres, el baile de Mucho y el regreso de Vancouvers, son otros de los alicientes que se suman al festival arandino.

Esta nueva tanda de confirmaciones se completa con la presencia de Agoraphobia, Ballena, Basanta, Black TV, Crudo Pimento, De Perdidos al Trío, División Minúscula, Igor Pascual, Invisible Harvey, Julieta 21, La Regadera, Ladilla rusa, Margaux, Marta Hammond, Mostaza Gálvez, Ñekü, Playa Cuberris, Rayo, Serial Killerz, Siloé, The Garlic Phantoms, The Levitants y Veintiuno. Todos ellos se suman a los nombres previamente anunciados de Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Luis Albert Segura, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria y Berri Txarrak.

Algunos de estos nombres formarán parte de la programación matutina del Sonorama en la tradicional Plaza del Trigo que un año más acogerá el escenario Radio 3.