Fallece Hal Blaine, legendario y prolífico músico de sesión

Harold Simon Blenski, Hal Blaine, (1929-2009), falleció este lunes a los 90 años de edad. Batería profesional desde la adolescencia, comenzó acompañando a la orquesta de Count Basie o a artistas como Patti Page hasta que en los años 50 decidió trabajar exclusivamente como músico de sesión.

Provenía del circuito del jazz, pero al ser mucho más joven que otros compañeros Blaine no tuvo problemas en adaptarse al rocknroll y a otros nuevos sonidos que comenzaron a despuntar a finales de aquellos años.

Miembro de Wreckin Crew

Hal Blaine formó parte de la Wreckin Crew -la cuadrilla de demolición-, la elite de los músicos de estudio de Los Ángeles. También conocidos como la First Call Gang, “la pandilla de la primera llamada”, ya que eran los músicos que todos los productores querían en sus discos y a los que

primero llamaban. Ahí estaban los guitarristas Tommy Tedesco o Glem Campbell, pianistas como Larry Knechtel o Leon Russell, saxofonistas como Steve Douglas o Plas Johnson, y bajistas como Carol Kaye, la única mujer de esa pandilla que -en sus propias palabras- “en un buen día de trabajo podía ganar más dinero que el presidente de los EEUU”.

Desde primera hora de la mañana y hasta entrada la noche, Hal Blaine podía recorrer diferentes estudios grabando sin descanso en un mismo día discos de pop, rocknroll, country, surf, soul, bandas sonoras o anuncios televisivos. Si el trabajo se alargaba hasta tarde, se quedaba a dormir en el estudio para estar ya allí al comienzo de la siguiente jornada. Se estima que entre los años 60 y 70 -antes de que llegasen las baterías electrónicas- participó en más de 35.000 grabaciones. Colaboró en cerca de 6.000 singles, más de 150 de ellos llegaron al Top 10 del Billboard, y al menos 40 fueron número 1.

Has escuchado a Hal Blaine en “Be my baby” de The Ronettes, en “Good vibrations” de The Beach Boys, en “Strangers in the night” de Frank Sinatra, en el “These boots are made for walkin’” de Nancy Sinatra, en “Mrs Robinson” de Simon & Garfunkel o en “Surf City” de Jan & Dean. Su nombre nunca aparecía en los créditos de los discos, así que lo normal es que no fuésemos conscientes de lo mucho que hemos disfrutado con el legado de uno de los más prolíficos músicos de la historia.