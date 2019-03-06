Festa del Premi Disc Català de l'any de Ràdio 4
- L'acte de lliurament del premi, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, comptarà amb les actuacions dels grups La Folie i el grup guanyador del premi, Els Catarres per "Tots els meus principis".
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Els oients de Ràdio 4, a través del programa "Catalunya Exprés Magazine", han escollit per votació popular el que consideren el millor disc editat en català durant el 2018: "Tots els meus principis" del grup Els Catarres.
El grup format per Èric Vergés i Jan Riera, d'Aiguafreda,i Roser Cruells, de Centelles,ha guanyat amb "Tots els meus principis" el Disc Català de l'Any 2018. Premi que l'acredita com l'àlbum català més destacat de la temporada, segons els oients de Ràdio 4. Els Catarres ja va guanyar el premi del 2013 amb l'àlbum "Postals".
Els Catarres ha aconseguit més vots que la resta de finalistes, li seguia el disc "Ahora o nunca" de La Pegatina i "Venim de lluny" de Doctor Prats.Els altres finalistes eren: "La gran vida" de Buhos, "Triangular" d'El Petit de Cal Eril, "Som" d'Els Pets, "Ara som gegants" de Joan Dausà, "Nua" de Judith Neddermann, "Eclíptica" de Maria Rodés i "Fills de les estrelles" d'Obeses.
Ràdio 4,a través del programa de Joan Arenyes "Catalunya Exprés Magazine",ha organitzat un any més l'elecció del Premi Disc Català de l'Any. "Catalunya Exprés Magazine" s'emet els diumenges de 17h a 20h de la tarda.