Rocío Márquez presenta en exclusiva en Radio 3 su nuevo álbum

Un día antes de publicar su nuevo disco la cantaora onubense presentará en exclusiva y en directo en Radio 3 las canciones de su quinto álbum titulado Visto en el jueves. Será en directo el día 28 de febrero a las 18.00 h. desde Casa Patas, Madrid. Con entrada libre hasta completar aforo.

El título del disco hace alusión al mercadillo de antiguedades y segunda mano sevillano que se celebra cada jueves en la calle Feria de localidad hispalense, ciudad donde reside Rocío desde hace años.

Contiene este trabajo hallazgos de melodías del pasado que junto al guitarrista Juan Antonio Suárez Canito y el percusionista Agustín Diassera, reinterpreta, actualiza y personaliza.

Marquéz llega con una propuesta sencilla pero llena de matices en los arreglos y armonías de la guitarra y el marcado carácter de su voz. Los estilos flamencos se descubren explícitamente en serranas, malagueñas, marianas... aunque también, y de forma deliberada, hace difusa la linea que entra y sale del cante y la canción. 14 números que cobran nueva vida recogidos del repertorio de artistas como Bambino, Jarcha, Menese, Concha Piquer, Bernarda de Utrera, El Cabrero, Marchena, o Vallejo y de regalo un tema más junto a Kiko Veneno.