Llega La Radio Encendida 2019

Ya esta aquí una nueva edición de La Radio Encendida, la fiesta de la música de Radio 3 y La Casa Encendida de Madrid.

Un año más, hemos preparado un cartel repleto de actuaciones (y de sorpresas) que inundarán La Casa Encendida de música en una fiesta que, como es tradición, anuncia la llegada de la primavera y proclama nuestra pasión por la música de calidad.

Este año la fiesta comenzará con La M.O.D.A. , que planean una matinal inolvidable y exclusiva para Radio 3, y acabaremos bailando con Miss Caffeina camino de las 23:00h.

Entre medias se sucederán las actuaciones en el patio y en el auditorio mientras habrá sorpresas en la terraza, el bar, los pasillos… y también las sesiones de las Djs de Radio 3 en la segunda planta para una enorme sesión de baile.

Cómo conseguir tu entrada Podrás recoger tu entrada el mismo día del evento en la puerta de La Casa Encendida situada en la Calle Amparo. Las entradas dan acceso a un único bloque de conciertos, no a todo el evento. Tanto el patio como el auditorio serán desalojados al terminar los conciertos de cada bloque. Las entradas se repartirán dos horas antes de que empiece un bloque. Las entradas del último bloque (el de las 21.30h) se repartirán a las 18.30h. Dado que el aforo es limitado, solo se podrá entregar una entrada por persona.

Horarios de La Radio Encendida 2019 12.00h - Patio12.00h - Patio LA M.O.D.A. THE LEVITANS 13.00h - Auditorio13.00h - Auditorio MOW MOLINA MOLINA 14.00h - Patio14.00h - Patio GUADALUPE PLATA SHINOVA 15.00h - Auditorio15.00h - Auditorio PATIO ROSEMARY ZENET 16.00h - Patio16.00h - Patio SMILE MUCHO 17.00h - Auditorio17.00h - Auditorio BAIUCA YAMILA AARON RUX 18.30 - Patio (vídeo en directo)18.30 - Patio (vídeo en directo) MORGAN KIKO VENENO LAS ODIO 20.00h - Auditorio20.00h - Auditorio MASTODONTE EVA RYJLEN RUFUS T. FIREFLY 21.30 - Patio (vídeo en directo)21.30 - Patio (vídeo en directo) SECOND MONARCHY MISS CAFFEINA