Llega La Radio Encendida 2019

  • El domingo 10 de marzo de 12 a 23 horas
  • Sigue en vídeo los conciertos del Patio a partir de las 18.30h
  • Te contamos cómo conseguir entradas
La Radio Encendida 2019
RADIO 3

Ya esta aquí una nueva edición de La Radio Encendida, la fiesta de la música de Radio 3 y La Casa Encendida de Madrid.

Un año más, hemos preparado un cartel repleto de actuaciones (y de sorpresas) que inundarán La Casa Encendida de música en una fiesta que, como es tradición, anuncia la llegada de la primavera y proclama nuestra pasión por la música de calidad.

Este año la fiesta comenzará con La M.O.D.A. , que planean una matinal inolvidable y exclusiva para Radio 3, y acabaremos bailando con Miss Caffeina camino de las 23:00h.

Entre medias se sucederán las actuaciones en el patio y en el auditorio mientras habrá sorpresas en la terraza, el bar, los pasillos… y también las sesiones de las Djs de Radio 3 en la segunda planta para una enorme sesión de baile.

Cómo conseguir tu entrada

Podrás recoger tu entrada el mismo día del evento en la puerta de La Casa Encendida situada en la Calle Amparo.

Las entradas dan acceso a un único bloque de conciertos, no a todo el evento. Tanto el patio como el auditorio serán desalojados al terminar los conciertos de cada bloque.

Las entradas se repartirán dos horas antes de que empiece un bloque. Las entradas del último bloque (el de las 21.30h) se repartirán a las 18.30h.

Dado que el aforo es limitado, solo se podrá entregar una entrada por persona.

Horarios de La Radio Encendida 2019

12.00h - Patio12.00h - Patio

LA M.O.D.A.

THE LEVITANS

13.00h - Auditorio13.00h - Auditorio

MOW

MOLINA MOLINA

14.00h - Patio14.00h - Patio

GUADALUPE PLATA

SHINOVA

15.00h - Auditorio15.00h - Auditorio

PATIO ROSEMARY

ZENET

16.00h - Patio16.00h - Patio

SMILE

MUCHO

17.00h - Auditorio17.00h - Auditorio

BAIUCA

YAMILA

AARON RUX

18.30 - Patio (vídeo en directo)18.30 - Patio (vídeo en directo)

MORGAN

KIKO VENENO

LAS ODIO

20.00h - Auditorio20.00h - Auditorio

MASTODONTE

EVA RYJLEN

RUFUS T. FIREFLY

21.30 - Patio (vídeo en directo)21.30 - Patio (vídeo en directo)

SECOND

MONARCHY

MISS CAFFEINA

Radio 3 DJs

A partir de las 16.00h de la tarde del domingo abriremos otra sala en la segunda planta donde podrás asistir a las sesiones de las DJs de Radio 3.

El acceso será independiente al de los conciertos; libre hasta completar aforo.

16:00h Alex Gara

16:30h Laura Barrachina

17.15h Carolina Alba

17.45h Ángela Ruiz

18.15h Rosa Pérez

18.45h Elena Gómez

19.30h María Taosa

20.00h Leyre Guerrero

20.45h Virginia Díaz