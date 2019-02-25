Llega La Radio Encendida 2019
- El domingo 10 de marzo de 12 a 23 horas
- Sigue en vídeo los conciertos del Patio a partir de las 18.30h
- Te contamos cómo conseguir entradas
Ya esta aquí una nueva edición de La Radio Encendida, la fiesta de la música de Radio 3 y La Casa Encendida de Madrid.
Un año más, hemos preparado un cartel repleto de actuaciones (y de sorpresas) que inundarán La Casa Encendida de música en una fiesta que, como es tradición, anuncia la llegada de la primavera y proclama nuestra pasión por la música de calidad.
Este año la fiesta comenzará con La M.O.D.A. , que planean una matinal inolvidable y exclusiva para Radio 3, y acabaremos bailando con Miss Caffeina camino de las 23:00h.
Entre medias se sucederán las actuaciones en el patio y en el auditorio mientras habrá sorpresas en la terraza, el bar, los pasillos… y también las sesiones de las Djs de Radio 3 en la segunda planta para una enorme sesión de baile.
Cómo conseguir tu entrada
Podrás recoger tu entrada el mismo día del evento en la puerta de La Casa Encendida situada en la Calle Amparo.
Las entradas dan acceso a un único bloque de conciertos, no a todo el evento. Tanto el patio como el auditorio serán desalojados al terminar los conciertos de cada bloque.
Las entradas se repartirán dos horas antes de que empiece un bloque. Las entradas del último bloque (el de las 21.30h) se repartirán a las 18.30h.
Dado que el aforo es limitado, solo se podrá entregar una entrada por persona.
Horarios de La Radio Encendida 2019
12.00h - Patio12.00h - Patio
LA M.O.D.A.
THE LEVITANS
13.00h - Auditorio13.00h - Auditorio
MOW
MOLINA MOLINA
14.00h - Patio14.00h - Patio
GUADALUPE PLATA
SHINOVA
15.00h - Auditorio15.00h - Auditorio
PATIO ROSEMARY
ZENET
16.00h - Patio16.00h - Patio
SMILE
MUCHO
17.00h - Auditorio17.00h - Auditorio
BAIUCA
YAMILA
AARON RUX
18.30 - Patio (vídeo en directo)18.30 - Patio (vídeo en directo)
MORGAN
KIKO VENENO
LAS ODIO
20.00h - Auditorio20.00h - Auditorio
MASTODONTE
EVA RYJLEN
RUFUS T. FIREFLY
21.30 - Patio (vídeo en directo)21.30 - Patio (vídeo en directo)
SECOND
MONARCHY
MISS CAFFEINA
Radio 3 DJs
A partir de las 16.00h de la tarde del domingo abriremos otra sala en la segunda planta donde podrás asistir a las sesiones de las DJs de Radio 3.
El acceso será independiente al de los conciertos; libre hasta completar aforo.
16:00h Alex Gara
16:30h Laura Barrachina
17.15h Carolina Alba
17.45h Ángela Ruiz
18.15h Rosa Pérez
18.45h Elena Gómez
19.30h María Taosa
20.00h Leyre Guerrero
20.45h Virginia Díaz