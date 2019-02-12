Dia Internacional de la ràdio 2019 a Ràdio 4

RÀDIO 4 - RTVE.es

Franges de programes obertes a públic. Dimecres dia 13 de febrer.

RNE A CATALUNYA carrer ROC BORONAT 127

D’11h a 12h (GRAVACIÓ)

A l’estudi 31

Gravació programa especial de L’ALTRA RÀDIO

Debat sobre el Futur de la ràdio

Intervenen:

Cinto Niqui, director de l’ALTRA RÀDIO, professor de l’UAB

Josep Ma. Adell, parlarà de “La Ràdio a la transició”

María Gutiérrez, professora de la UAB

Josep Ma. Carrasco, director de Preferències, professor.

De 16 a 17 hrs. (DIRECTE)

El programa DE BOCA A ORELLA, dirigit per SILVIA TARRAGONA organitza un Debat sobre les dones i la ràdio

Participaran

PEPA FERNANDEZ, Directora 'No es Un Día Cualquiera', professora Blanquerna,

MONTSERRAT MINOBIS, ex Directora Catalunya Ràdio i diversos programes a Ràdio 4

ROSA QUITLLET, Dir. Inf. Cap de Setmana Ràdio 4. Professora UAB