Dia Internacional de la ràdio 2019 a Ràdio 4
Franges de programes obertes a públic. Dimecres dia 13 de febrer.
RNE A CATALUNYA carrer ROC BORONAT 127
D’11h a 12h (GRAVACIÓ)
A l’estudi 31
Gravació programa especial de L’ALTRA RÀDIO
Debat sobre el Futur de la ràdio
Intervenen:
Cinto Niqui, director de l’ALTRA RÀDIO, professor de l’UAB
Josep Ma. Adell, parlarà de “La Ràdio a la transició”
María Gutiérrez, professora de la UAB
Josep Ma. Carrasco, director de Preferències, professor.
De 16 a 17 hrs. (DIRECTE)
El programa DE BOCA A ORELLA, dirigit per SILVIA TARRAGONA organitza un Debat sobre les dones i la ràdio
Participaran
PEPA FERNANDEZ, Directora 'No es Un Día Cualquiera', professora Blanquerna,
MONTSERRAT MINOBIS, ex Directora Catalunya Ràdio i diversos programes a Ràdio 4
ROSA QUITLLET, Dir. Inf. Cap de Setmana Ràdio 4. Professora UAB