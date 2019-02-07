'La hora del bocadillo' premio a la divulgación del SplashSagunt Festival del Còmic

La Hora del Bocadillo, el programa de cómic e ilustración de Radio 3, recibirá el premio a la divulgación del SplashSagunt Festival del Còmic dela Comunitat Valenciana

durante su próxima edición los días 22, 23 y 24 de marzo en el Casal Jove del Port de Sagunt.

La Hora del Bocadillo, presentado y dirigido por Laura Barrachina, se emite los sábados de 16.00 a 17.00 en la antena de Radio 3 desde 2012. Desde entonces han pasado por sus micrófonos los autores más relevantes del panorama nacional e internacional como Max, Paco Roca, Carlos Pacheco, Natacha Bustos, Joe Sacco, Chester Brown o Frank Miller.

La Hora del Bocadillo apoya especialmente la creación de nuestros autores, desde los que firman fanzines a los que trabajan para el mercado internacional, y ha llevado el cómic a lugares insólitos hasta ese momento como el Museo Thyssen o el Museo del Prado.