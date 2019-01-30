Vuelven las 'Perlas de Filmoteca' y Radio 3 al cine Doré

Perlas de Filmoteca Española es un espacio creado por Radio 3 y el Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española. En esta tercera edición de perlas nos hemos inclinado por el cine mudo español al pensar que es un patrimonio maravilloso y muy hermoso y que merece la pena que los ciudadanos lo conozcan en pantalla grande.

Así, este próximo jueves, 31 de enero, os proponemos ver "El sexto sentido", una película de 1929, dirigida por Nemesio M. Sobrevila, e interpretada por Pedro Larrañaga, Carmen Viance, Amelia Muñoz, Pilar G. Torres, Ramón Meca, Victor Pastor, Antonio Mata y Modesto Rivas.

Los que no puedan acercarse al Cine Doré de Madrid podrán ver "El sexto sentido" a través del siguiente enlace:

http://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/el-sexto-sentido/