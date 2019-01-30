Radio 3 en directo desde PÚBLICA 19

Radio 3 sonará un año más desde PÚBLICA 19. Este jueves 31 de enero estaremos presentes en la inauguración de una nueva edición de estos encuentros de gestores culturales. Podrás escucharlo en directo entre las 9 y las 11 de la mañana en una edición especial de 'Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría' en el que se hablará de talento, innovación e ideas.

PÚBLICA 19 se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en una única jornada en la que los profesionales de la cultura se reunen para intercambiar experiencias y compartir proyectos en presentaciones, debates, talleres, networking y encuentros de los que saldrán las ideas culturales que viviremos a lo largo de 2019. Más de 800 profesionales de todo el mundo acuden a esta cita en los que se tratarán, entre otros temas, la cultura por y para millennials, la música en entornos hospitalarios, el avance de la realidad virtual, o la conservación del patrimonio producido hoy en día.

Parte de lo que ocurrirá este jueves 31 nos lo adelantaba Alberto Fesser, presidente de Fundación Contemporánea que organiza PÚBLICA 19, en una entrevista en el programa 'Efecto Doppler' que puedes volver a escuchar en podcast a continuación.