'Bertsolari' en Cineteca de 'El séptimo vicio'

El séptimo vicio de Radio 3 propone para su primera edición 2019 en Cineteca, la revisión del hermoso documental de Asier Altuna, Bertsolari. Una verdadera declaración amorosa al euskera y a la enorme afición poética que tiene lugar en estadios y frontones de Euskadi.

Al margen de la proyección de la película, que será presentada por su director, por Asier Altuna, los espectadores tendrán la posibilidad de ver en directo (en La Cantina de Cineteca y a través de Radio 3) a Maialen Lujanbio, una de las bertsolaris que se ha proclamado como la mejor en muchas citas del mundo euskérico. No sólo podrá verla, también el público podrá participar proponiéndole temas para sus versos.

No te la pierdas. El próximo martes, 29 de enero de 2019, en El séptimo en Cineteca a las 20.00 horas.