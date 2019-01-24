Julio Ruiz premiado por su apoyo a la música granadina

El Ayuntamiento de Granada ha entregado a Julio Ruiz de Radio 3 un reconocimiento por su apoyo a la música que se hace en la ciudad.

En un acto celebrado en la madrileña Sala Truss de Madrid en la Gala Gastro Rock, como parte del programa de FITUR. que ha servido para reconocer con la placa de Ciudad del Rock a Julio Ruiz, locutor de Radio 3.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha asegurado que "es gran merecedor de este galardón, un profesional que lleva cuatro décadas al frente de Disco Grande, un programa radiofónico comprometido siempre con la cultura local" .

Julio Ruiz puso en valor la cantera de grupos nacidos en la ciudad andaluza. Cerrando con un clásico “¡Viva Graná!”