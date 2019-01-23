Kings of Leon, Franz Ferdinand o George Ezra en el FIB 2019

Kings of Leon, en única fecha en nuestro país, son los cabezas de cartel que junto a Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne, You Me At Six, y más se incorporan al cartel del FIB 2019.

En el FIB también estarán Gorgon City, Ezra Furman, Yellow Days, Carolina Durante, DJ Seinfeld, Superorganism, The Big Moon, Sea Girls, Alien Tango y Bifannah.

Estos nuevos nombres se unen a lo anunciados anteriormente como Lana del Rey, encabezando una de las noches del FIB en su única fecha en España, y a The 1975, La M.O.D.A. y Blossoms.