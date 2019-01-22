Depedro, Kacy & Clayton o The Parson Red Heads en una nueva edición del MUD
- MUD es el festival pionero de neo-folk en España.
- Su decimotercera edición tendrá lugar en Lleida del 7 al 10 de marzo
Este martes se ha presentado la decimotercera edición del MUD o Músiques Disperses, el festival pionero de neo-folk en España que se celebra en Lleida del 7 al 10 de marzo.
En su campaña por servir de escaparate para proyectar los nuevos caminos del folk moderno, este año contará con la presencia sobre el escenario de un elevado número de artistas internacionales como Kacy & Clayton, WITCH (We Intend To Cause Havoc), Ouzo Bazooka, The Parson Red Heads y Conjunto Papa Upa. A estos se suman a nivel nacional Depedro y Daniel Lumbreras.
Así queda su distribución por días:
- Jueves 7 de Marzo:
Depedro (Cafè del Teatre)
- Viernes 8 de Marzo:
Kacy & Clayton + The Parson Red Heads (Cafè del Teatre)
- Sábado 9 de Marzo:
Daniel Lumbreras (Grans Records)
Ouzo Bazooka + Witch (We Intend To Cause Havoc) (Cafè del Teatre)
- Domingo 10 de Marzo:
Conjunto Papa Upa (Cafè del Teatre)