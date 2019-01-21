La comunidad artística de Radio 3

Durante el 2018 estuvimos en festivales, te llevamos la música en directo, ofrecimos conciertos muy especiales y también desarrollamos una intensa agenda de iniciativas para mostrar y compartir nuestra pasión por la música de calidad.

Desde la Fiesta de Radio3 Extra a la del aniversario de los Conciertos de Radio3, además de la Radio Encendida, la fiesta en el Museo Reina Sofía, el día del libro en la Biblioteca Nacional o el aniversario de la Constitución con un el escenario de Radio 3 entre los leones del Congreso de los Diputados.

Evidenciando nuestro apoyo a la música creativa, a la diversidad de estilos y a la música en directo.

Concierto del 40 aniversario de la Constituciónrne

En las acciones de Radio 3 durante el año pasado contamos en directo con la participación de La Casa Azul, Viva Suecia, Nathy Peluso, Trajano!, Grises, Belako, Neuman, Ed Is Dead, Tigres Leones, La Pegatina, Aurora & The, Betrayers, Los Nastys , Sidecars, Cintia Lund, Joana Serrat, Soledad Vélez, Rodrigo Cuevas, The Limboos, Tulsa, Soleá Morente Y Napoleón Solo, Iseo & Dodo Sound, Deyma, The Grooves, North State, Ioan Gamboa, Digital 21 & Stephan Olsdal, Niños Mutantes, La Habitación Roja, Izal, María Arnal I Marcel Bagés, Los Planetas, Luz Casal, Nacho Vegas, Viva Suecia, Rufus T Firefly, Coque Malla, Baywaves, Morgan, Cala Vento, Mordem, We Are Not Brothers, Paula Valls, María Rodés, Fantastic Negrito, Flavio Banterla, Hans Laguna & Shreevarts Venkatesh-Waran, Florida Blanca, Putochinomaricon, Ladilla Rusa, Siloé, Laurence Jones, Carmen Boza, Rozalén, Brath, Triángulo De Amor Bizarro, La M.O.D.A., Vallellano & The Royal Gypsy Orchestra, Patax, Miguel Talavera Trío, Fino Oyonarte, Fernando Alfaro, Nunatak, Muerdo, Elastic Band, Pasajero, Airbag, Pájaro, Flamingo Tours, Fru Katinka, Las Odio, Love Of Lesbian, Kevin Johansen, Abel Pintos, Izaro, Tripulante Y Crucero, León Benavente, Clint, Ralph Santos, Miguel Poveda, Leo Minax, Rayden, Lichis, Jacobo Serra, Le Parody, Maga, Miss Caffeina, Banbikina, El Kanka, Marem Ladson, Christina Rosenvinge, Ana Tijous, Ismael Serrano, Asaf Avidan, Marilia, Alex Cooper , Julián Hernández (Siniestro Total), Josele Santiago, Iván Ferreiro, Mikel Erentxun, Ángel Stanich, Niño De Elche, Pedro Guerra, Zahara, Carlos Jean, Lori Meyers, Amaral, Fuel Fandango, Arizona Baby,Vega, Antonio Arias, Hinds, Depedro, Dorian y Full.

Radio 3 en el Reina Sofíarne

Y todos los grupos os que han participado en los Conciertos de Radio 3 en los últimos doce meses: Niños Mutantes, Julia Holter, Ramirez Exposure, La Moda, Flamaradas, The Rebels, Las Balas Perdidas, Laurel Canyon Odeón, Lúa Gramer, Senior I El Cor Brutal, Rodrigo Cuevas, Aerial Blacked, The Milkyway Express, Cándida, Inra, Tigres Leones, Ana Laan, El Meister, Birkins, Texcocco, Quentin Gas & Los Zíngaros, Martin Sánchez, Enriquito, Cowabunga , Dúo La Loba, Mow, Sierra, Ray Collins Hot Club, Nat Simons, Hola Chica, Automatics, Eruca Sativa, El Tío Juan Rita, Dead Bronco, Digital 21 + Stefan Olsdal, Sinouj, Mario Cobo, Camellos, David Carmona, Solo Astra, Ballena, Papaya, Salto, Colman , Bohem , Tremenda Jauría, Pet Fennec Los Nastys, Aullido Atómico, All La Glory, 13bats, Sandra Bernardo, Carlos Cros, Toulouse, Lara Bello, Maga, Killus, Cuelllo, Tardor, Mikel Erentxun , Villanueva, We Are Not Brothers, Revolta Permanent, Mediterranean Roots, Mala Reputación, El Mató A Un Policía Motorizado, Nunatak, Algora , Manuel García, Nixon, Ed Is Dead, Fakeba, Grises, Taiacore, Edredón , Club Del Río, Ghost Transmission, Neopercusión, Carmen 113, Cveec (Cómo Vivir En El Campo), La Plata, Debler, Perapertú, Alice Wonder, Muerdo, Nacho Campillo, Neon Lights, Arco, Marta Tchai , Desvariados , James Room, Carolina Durante , The Magic Mor , Verona, Apartamentos Acapulco , Paul Zinnard , Kuqui Alegre, Ellas, Carmen Boza , Eme Alfonso, Yoghourt Daze, The Prussians, Ravages, Yogures De Coco, Siloé, Fino Oyonarte, Puro Gerswhin, Trending Tropics, Trajano!, Jean Michel Blais ,Anita, Kuruba, Staytons, Nora Norman, Chloe's Clue, Sofía, Viola, Santi Campillo, Copernicus Dreams, Stravaganzza, Fetén Fetén, El Imperio Del Perro, Eladio Y Los Seres Queridos, Inc, The Bonzos y Celestica.