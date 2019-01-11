'Hablando con las Agujas', sonidos urbanos en Radio 3 Extra

Hablando con las Agujas es un proyecto audiovisual dedicado a los sonidos urbanos que podrás disfrutar a partir de ahora en Radio 3 Extra.

Hablando con las agujas Hablando con las Agujas - Hector Guerra: Tranqui chillin manito - 11/01/19 rtve play

El formato es senciilo aunque no fácil. El artista invitado en el micrófono y Jotamayuscula en los platos. Te acercaremos el sonido en directo de este mano a mano con el artista invitado desde su entorno natural que evidentemente es el estudio.

En este primer capítulo contamos con Hector Guerra, miembro del colectivo Pachamama crew, todo un referente en sonidos urbanos que van desde el Hi Hop a la cumbia electrónica pasando por el Global Bass. En esta ocasión nos trae un tema que une todos esos estilos y no dejará indiferente a nadie.