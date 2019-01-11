Madrid estrena en dos semanas Fitur es Música, una nueva apuesta cultural que nace en el marco de Fitur Festivales, sección monográfica de la Feria Internacional de Turismo.

Se trata de la primera vez que IFEMA-FITUR cuenta con una producción musical propia, de la mano de dos organizadoras más: Planet Events y Disorder, y con el apoyo mediático de Radio 3 y de Mondo Sonoro. Se celebrará el viernes 25 y sábado 26 de enero, en el Pabellón 1 de Feria de Madrid.​

Centrado principalmente en la música urbana y alternativa, es un festival paritario, donde existe un equilibrio artístico lógico (nueve artistas o bandas lideradas por hombres y siete por mujeres).

El cartel del primer día destacará por el rap y el trap, desde las 19:00h y hasta las 03:00h, con NATOS Y WAOR, DENOM, CRUZ CAFUNÉ, THE ZOMBIE KIDS, ONE PATH, ALBANY y OJO ÚLTIMO.

El segundo, de 19:00h a 06:00h, abarcará una programación indie y electrónica con MANDO DIAO, MASTODONTE, DELAPORTE, MUEVELOREINA, CARIÑO, MIQUI BRIGHTSIDE, CHERIES DJS, VOLVER y GANGES. Los cabezas de cartel de ambos días (NATOS Y WAOR y MANDO DIAO) realizarán conciertos completos dentro del festival.