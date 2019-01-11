Comienza la quinta edición de Inverfest en Madrid

¡Comienza el ciclo de invierno de Madrid! Inverfest llega a su quinta edición y sigue siendo un espacio definido por la diversidad musical, en el que todos los géneros tienen cabida, desde el folk al pop pasando por el indie, de la música electrónica a la música clásica y la canción de autor, además de las propuestas pensadas para toda la familia.

Suma además, por primera vez, un programa de Cine – La Nevera Film Festival- y otro de Poesía – Inververso.

El programa central de música en el Teatro Circo Price

La primera semana de Inverfest abrirá con la Stereoparty’19 (11 de enero), la ya esperada fiesta del sello Subterfuge que cada año aporta lo más granado de la música indie de nuestro país. Farruquito (12 de enero) traerá al Price su apuesta más personal, con una impecable producción que lleva título homónimo, y cerrará la semana Tu Otra Bonita (13 de enero), que presentará su último disco ‘¿Verdad o Atrevimiento?’.

Cinco grandes propuestas aguardan para la segunda semana del ciclo: Pedro Guerra (16 de enero) presentará su gira ‘Golosinas 2018’ en un concierto en el que solo estará con batería y bajo acompañando a su voz y guitarra; Albert Plá (17 de enero) ofrecerá un concierto a modo de sorpresa concebido en exclusiva para la V edición de Inverfest; Carlos Núñez (18 de enero) volverá al Price con ‘La Hermandad de los Celtas’, una gira basada en su libro más reciente. Morgan (19 de enero), en la primera de sus dos fechas dentro de Inverfest, nos deleitará con su último trabajo, ‘Air’, y cerrará la segunda semana una celebración inédita, The David Bowie Alumni Tour (20 de enero), que nos traerá un espectáculo con algunos de los mejores músicos que tocaron con David Bowie a lo largo de tres décadas.

Llegamos a la tercera semana de Inverfest en el Teatro Circo Price con el fin de la gira ‘25 Años de Básico 1’ en la celebración aniversaria del mítico trabajo de Revólver (23 de enero); el 24 de enero, Pablo Milanés, uno de las más importantes cantautores de habla hispana acudirá al Price con su concierto dentro de su gira ‘Esencia’; el rapero Rayden (25 de enero) presentará en Inverfest su nuevo disco titulado ‘Sinónimo’ y llegará la banda murciana Second (26 de enero) para presentar, por primera vez, su nuevo álbum, ’Anillos y Raíces’. El público tendrá también una segunda oportunidad para disfrutar del nuevo disco de Morgan en su segundo concierto (27 de enero).

La última semana de Inverfest en el Price estará repleta de eclecticismo y de relevantes visitas internacionales. Llegará Fito Páez (29 de enero) con ‘Sólo Piano’, la propuesta más íntima de una de las figuras más relevantes del pop-rock argentino. Por su parte, una de las cantantes portuguesas más internacionales, Dulce Pontes (30 de enero) celebrará en Inverfest sus 30 años de carrera artística; y el último día de

enero, el carisma y carácter de Ainhoa Arteta llegarán con un delicioso programa de música popular que reúne a la canción sudamericana y a la zarzuela. Por su parte, el 1 de febrero Marwan llegará con su proyecto ‘Mis Paisajes Interiores’ y Maldita Nerea (2 de febrero) nos sorprenderá con un concierto inédito en un repaso por su repertorio junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en ‘Maldita Sinfónica’.

Clausurará la V edición de Inverfest en el Teatro Circo Price el artista ‘multitarea’: El Niño de la Hipoteca (3 de febrero), que nos traerá algunos de los nuevos singles que ha ido entregando a lo largo 2018 más el avance de sus sorpresas para 2019.