'El Vuelo del Fénix' celebra diez años con un concierto especial

El programa de heavy metal de Radio 3 quiere compartir con sus oyentes su décimo aniversario en antena con una fiesta. La mejor manera de celebrar es un concierto con tres bandas de referencia del panorama nacional como son Saratoga, Zenobia y Killus. La cita será el jueves 17 de enero a las 9 de la noche en la sala Mon Live de Madrid con entrada libre hasta completar aforo.

A las 10 comenzará la transmisión en Radio 3 por si no puedes venir para que no te pierdas nada desde casa.

Saratoga es punta de lanza del heavy metal de nuestro país tras cumplir un cuarto de siglo de vida. Nos presentará su reciente álbum Aeternus en el primer concierto en Madrid con este nuevo trabajo con la formación del regreso de la banda. Es uno de los grupos que más ha sonado en la década del programa por su calidad, constancia creativa y por su potente directo que han mostrado en Radio 3 en más de una ocasión.

Saratogarne

Los riojanos Zenobia tras su directo La noche del huracán preparan nueva gira con el single Malefic circus. La banda ha triunfado al otro lado del charco y está recogiendo los frutos de su excelente mezcla de power y heavy clásico.

Zenobiarne

La banda de metal industrial Killus abrirá nuestra fiesta con su espectacular show que no deja indiferente a nadie. En su último disco Imperator cuentan con la colaboración del sueco Tim Skold ex de Marilyn Manson. El combo de Villarreal que ha realizado varias giras por el Reino Unido nos ofrecerá el primer concierto con su nuevo cantante Javi Ssagittar de Terrolokaust.

Killusrne

Serán dos horas de celebración del único programa heavy de radio a nivel nacional para disfrutar de la música en directo. Si no te molesta el volumen… deberías venir.