Rufus Wainwright, a Gijón Sound 2019

Gijón Sound ha avanzado los primeros nombres de su edición en 2019. El festival se celebrará los días 5, 6 y 7 de abril y apostará por una selección de grupos internacionales y nacionales asegurándose de hacer un hueco también a las propuestas locales más interesantes.

Asturias se llenará de música durante tres días con las actuaciones de Rufus Wainwright, Rachel Eckroth, La Casa Azul, Morgan, Rozalén, Dorian Wood, Jacco Gardner's Somnium, Jungle By Nigth, Los Vinagres, Santero y Los Muchachos, Stone Foundation, Yelle Club Party y Guille Milkyway DJ.

Estos son los primeros nombres de un festival que celebrará su séptima edición en 2019 bajo el lema de Hacer Ciudad.