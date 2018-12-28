Club 2019: Nochevieja en Radio3

Cuando comience el 2019 arrancara un especial de Radio 3 para iniciar el año. Así que tú pon la fiesta que nosotros pondremos la música.

Desde las 24 horas de la noche hasta las 7 de la mañana podrás disfrutar de Club 2019, un programa especial en el que solo habrá música para que entres en el nuevo año de la mejor manera posible, bailando con Radio 3

Dj Pinky desde su En Órbita te invita a viajar al mundo de la música de baile en un sesión de siete horas. Empezando por lo mejor del EDM (Electronic Dance Music) del año y pasando por lo mejor del Deep House y el Nu-Disco.

Un sesión para poner ritmo a las primeras horas de un año que queremos que sea apasionante. Compartiendo la mejor música de calidad y la cultura. Eso que hace que Radio 3 sea una emisora diferente a todas las demás. Por eso queremos empezar el año a todo ritmo. Bailando con Radio3.