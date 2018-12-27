Radio 3 te ofrecerá un concierto único registrado en un enclave mágico. Santiago Auserón desde el Teatro Nacional de La Habana. Una iniciativa que cuenta con la participación de Acción Cultural Española y de la que Radio 3 fue testigo directo. Ángel Carmona viajó a La Habana para comprobar de primera mano cómo las partituras adquieren una dimensión diferente cuando son interpretadas por músicos cubanos. Un brillo que notó la voz de Auserón, que voló en ese concierto que estará a disposición solo para ti en Radio 3.

Santiago Auserón desde el Teatro Nacional de La Habanarne

Además, podrás escuchar una conversación entre Santiago y Ángel registrada frente a dos daikiris en el Hotel Nacional, el que hospedaba a Al Capone, Frank Sinatra o Lola Flores. Ese es el marco donde Auserón se sinceró analizando como la música cubana ha sido su columna vertebral desde que a principios de los ochenta se preguntó dónde casaba la lírica española con el ritmo negro.

Una pregunta que lo llevó a adentrarse en los archivos de la música cubana y que incluso le hizo dejara atrás sin rubor a la mejor banda de pop en castellano: Radio Futura. Una pregunta que hizo que Auserón realizara la primera compilación sobre música cubana, levantando la liebre sobre los dilatados talentos de artistas como Compay Segundo antes incluso de Ry Cooder. Si escuchas la entrevista, verás quién le dio un CD de Compay Segundo a Ry Cooder.