The B-52s, Deadland Ritual y Phil Anselmo al Azkena Rock Festival 2019
Azkena Rock Festival continúa sumando a sus filas bandas imprescindibles. Los míticos The B-52s en la que será su última gira europea y coincidiendo con su 40 aniversario, serán nuevos cabezas de cartel junto a los ya anunciados Stray Cats y Wilco.
La recién formada superbanda Deadland Ritual (con miembros de Black Sabbath, Guns N’ Roses o Apocalyptica), el vocalista de Pantera, Philip H. Anselmo & The Illegals, interpretando temas de su antigua banda por primera vez; Corrosion of Conformity celebrando 25 años de su legendario álbum ‘Deliverance’; Glassjaw, en su tercera visita a nuestro país en sus más de dos décadas de actividad y Meat Puppets, que regresan con la formación original que tanto influyó a bandas como Soundgarden o Nirvana, todos ellos en fecha exclusiva, conforman, entre otros, las nuevas confirmaciones del festival.
Azkena Rock Festival celebrará su edición número 18 los próximos 21 y 22 de junio de 2019 en Vitoria-Gasteiz y desvela la distribución de su cartel por días y pone a la venta las entradas de día.
Viernes 21
STRAY CATS/ THE B-52S/ DEADLAND RITUAL/ BLACKBERRY SMOKE/ GLASSJAW/ THE LIVING END/
LUCERO/ INGLORIOUS/ TROPICAL FUCK STORM/ THE HILLBILLY MOON EXPLOSION/ SURFBORT/
MICKY & THE BUZZ/ GIANTE…
Trashville: BLIND RAGE & VIOLENCE/ THE CHEATING HEARTS/ DOLLAR BILL & HIS ONE MAN BAND/ LOS
DUQUES DE MONTERREY
Sábado 22
WILCO/ TESLA/ PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS/ CORROSION OF CONFORMITY/ MEAT PUPPETS/
MORGAN/ UNSANE/ STARCRAWLER/ GARBAYO/ OUTGRAVITY...
Trashville: LOS TORONTOS/ PUSSYCAT & THE DIRTY JOHNSONS/ THE COURETTES/ DEADBEATZ