Radio 3 celebra los 20 años de Lori Meyers con un concierto especial

Este año, que está a punto de finalizar, Lori Meyers ha cumplido veinte años como banda y para celebrarlo, entre otras cosas, han publicado un disco que repasa algunas de sus mejores momentos: '20 Años, 21 Canciones' con comentarios en cada una de ellas de amigos, músicos y periodistas, como Ángel Carmona, Julio Ródenas y Virginia Díaz, de Radio 3.

Pero a Noni, Alfredo y Ale aún les queda una fiesta más, un broche de oro a este especial aniversario que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid, el próximo 29 de diciembre. Un concierto único, de más de dos horas, en el que escucharemos algunas de las canciones que llevan tiempo sin tocar sobre un escenario y viviremos alguna que otra sorpresa.

Radio 3 estará allí para contártelo en directo, desde las 21h y con los comentarios de Virginia Díaz. No encontramos mejor manera de despedir el año, así que ¡te esperamos!