Programa del Concierto de Año Nuevo 2019
RADIO CLÁSICA
El 78º Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena se dividirá en dos partes separas por un intervalo. Los tiempos son aproximados.
- Primera partePrimera parte arrancará a las 11.15h (CET) y finalizará a las 11.51h (CET).
- IntervaloIntervalo entre las 11.15h (CET) y las 12.15h (CET).
- Segunda parteSegunda parte comenzará a las 12.15h (CET) hasta las 14h (CET).
Cosulta el programa del Concierto de Año Nuevo 2019 en el siguiente interactivo.