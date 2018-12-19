Natos y Waor, La Pegatina, MalaRodríguez y Gatibu en el DonostiaFestibala

Donostia Festibala vuelve a tomarle el pulso a la actualidad musical y regresa apostando de nuevo por las músicas urbanas, los sonidos más actuales y los artistas del momento. Natos y Waor, La Pegatina, Ayax y Prok, Gatibu, Bad Gyal, Mala Rodríguez, y Carolina Durante, entre otros, encabezan las primeras confirmaciones de este cartel repleto de figuras clave para entender la escena nacional contemporánea.

Hip hop, dancehall, ska, cumbia, reggae, dub, mestizaje y mucho más, sin dejar de lado las guitarras, son la mezcla explosiva de este Donostia Festibala, que celebrará su próxima edición en el Hipódromo Donostia los días 13 y 14 de septiembre de 2019. El festival potenciará, un año más, el transporte público, con un servicio especial de autobuses gratuitos que conectarán el centro de Donostia con el recinto.