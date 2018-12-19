Conciertos para cambiar de año

Acabando el año y recibiendo al 2019, en Radio3 queremos celebrar la música en vivo. A lo largo del 2018 te hemos llevado el sonido de los principales festivales y grandes conciertos. Para esta navidad hemos preparado una serie de especiales únicos y excepcionales con los que cambiaremos de año.

Desde el día 24 y hasta el 4 de enero, te ofreceremos conciertos llenos de magia y pasión por los escenarios. Sera a las 21 horas y con este calendario:

Lunes 24 CalexicoMartes 25 St VicentMiércoles 26 Franz FerdinandJueves 27 InterpolViernes 28 Niños MutantesLunes 31 Viva SueciaMartes 1 MorcheebaMiércoles 2 Iggy PopJueves 3 The CharlatansViernes 4 Neneh Cherry

Del cosmopolitismo de Calexico al glamour de Neneh Cherry. Pasando por un clásico como Iggy Pop o por la revelación del año Viva Suecia. Nuevas musas como St Vicent y referentes como Charlatans. Heroes de la música nacional como Niños Mutantes y de la internacional como Franz Ferdinand.

Agitadores estéticos como Morcheeba o Interpol. Una buena selección para entrar en un año que será apasionante para la música. Un año que te llevara Radio 3.