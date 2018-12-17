Radio 3 te desea un feliz 2019

En Radio 3 te queremos dar las gracias por formar parte de una emisora única. Este año que se acaba 18.000 personas asistieron en directo, y bajo la lluvia, a una fiesta muy especial que montamos entre los leones del Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre.

Concierto del 40 aniversario de la Constitución en el Congreso de los DiputadosJavier HerrÃ¡ez

Antes habíamos estado durante todo un día acercándote nuestra programación desde la Biblioteca Nacional y llenado de música en directo el Museo Reina Sofia en mayo.

Radio 3 en el Reina Sofíarne

Hemos estado en los princípiales festivales emitiendo en directo sus mejores conciertos. Llevándolos a todo el planeta.

Radio 3 te ha acercado los mejores festivalesrne

Escenario Radio 3 en el Sonorama 2018rne

Celebrando La Radio Encendida...

La Radio Encendida 2018rne

Te hemos acercado lo mejor de festivales de cine, eventos culturales, hemos puesto una mesa de dj en medio del Museo del Prado, emitido desde las salas de conciertos o desde las ferias de turismo. Te hemos hablado de cómics, videojuegos, diseño y ecología junto a creadores, activistas y diseñadores. Hemos celebramos 20 años de Los conciertos de Radio 3.

Celebramos 20 años de 'Los conciertos de Radio 3'rne

Hemos hecho programas en la casa de un oyente y en las salas de ensayo de los grupos. Las cámaras de Radio 3 Extra han pasado por los estudios de los nuevos artistas plásticos y hemos debatido sobre cultura. Hemos emitido desde Mali, México, Cannes, Senegal… desde lugares

solemnes y desde espacios minúsculos, en la calle, compartiendo pasión.

Fiesta de Radio 3 Extra 2018rne

Producimos contenidos en Radio 3 y Radio 3 Extra, innovando en formatos y lenguajes, arriesgando con nuevas propuestas que nos hacen amar la cultura.

Apoyamos a la comunidad artística, nos orgullecemos con la diversidad de la música, la experiencia Radio 3, el estilo Radio 3 y la emoción Radio3.