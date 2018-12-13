Paraíso anticipa los primeros artistas de su segunda edición

La segunda edición de Paraíso, que se hará realidad los días 14 y 15 de junio de 2019 en el Campus de la UCM, empieza a desvelar el nombre

de los primeros 11 artistas que, procedentes de 9 países, conforman un apetecible aperitivo de lo que se servirá en el festival.

Desde el otro lado del Atlántico, Bob Moses, el dúo norteamericano formado por Tom Howie y Jimmy Vallance, aterrizará en Paraíso con un directo que llenará de rock y electrónica la pista, donde presentarán su recién publicado “Battle Lines” (Domino Records, 2018). Mientras, desde Canadá,llegará el R&B electrónico, sutil y lleno de matices de Rhye, que en este 2018 ha publicado su imprescindible nuevo disco “Blood” (Loma Vista Recordings).

Desde Latinoamérica, el productor ecuatoriano Nicola Cruz, que representa un perfecto maridaje entre folclore e irresistibles beats mezclando lo ancestral y lo contemporáneo, hará su primera parada nacional en Paraíso para presentar su álbum “Siku” (ZZK Recordings), que verá la luz en enero de 2019. De este mismo continente disfrutaremos de la visita del dúo brasileño Selvagem, una irresistible propuesta que va del boogie al house, pasando por el disco, el funk o el soul y que va a dar mucho que bailar.

Procedentes de Reino Unido, el dúo Maribou State y la joven DJ Or:la también pondrán ritmo a Paraíso. Los primeros publicaron en septiembre su disco “Kingdoms in Colour” (Counter Records/Ninja Tune, 2018), un collage sonoro repleto de texturas y ritmos. Por su parte, Or:la es uno de los talentos más frescos de las cabinas británicas, uno de esos nombres a los que no quitarle el ojo de encima: sus sesiones abarcan desde el jungle, el techno o el UK bass.

Los DJs y productores Young Marco y Orpheu The Wizard también forman parte de este primer adelanto de Paraíso 2019. Ambos muy vinculados a Dekmantel y a la Red Light Radio, son dos relevantes figuras del underground holandés e irresistibles selectors que encuentran su hábitat natural en la pista.

Procedente de Bulgaria, KiNK traerá su espectacular directo a la pista de Paraíso, donde dará rienda suelta al espíritu y el groove del house y techno con el toque futurista que le caracteriza. Completa este primer adelanto internacional el productor suizo Kalabrese, que regresa

a Paraíso tras no haber podido estar en la primera edición por un retraso en su vuelo, dispuesto a convertir su set en un terreno hipnótico.

Finalmente, como primera confirmación nacional, el madrileño Pional, cuyas mezclas transpiran elegancia y pop, gusto y calidad técnica.

Paraíso sigue apostando por la música electrónica como hilo conductor en un espacio verde al aire libre, así como por intervenciones artísticas

en el espacio, una zona gaming o un área gastronómica con productos de proximidad y menús saludables.