¡Una bolsa de Radio 3 puede ser tuya!

En Radio 3 queremos celebrar contigo un gran 2018. Vamos a regalar estas fantásticas bolsas Radio 3 para que nos lleves a todas partes y puedas presumir de Radio 3. Solo tienes que contestar a una sencilla pregunta:

¿Qué es lo que más te ha gustado de Radio 3 en 2018?

Y también lo que menos te gusta de la emisora.

Las mejores respuestas que recibamos en el correo participaradio3@rtve.es conseguirán una de estas bolsas oficiales de Radio 3.

Este año hemos montado un concierto entre los leones del Congreso y también una cabina de djs en el Museo del Prado. Hemos emitidos los principales festivales y hemos hecho especiales en casas de oyentes y en estudios de grabación, en instituciones culturales y festivales de cine. Te hemos llevado la música de calidad y la cultura a través de Radio 3 y Radio 3 Extra.

Cuéntanos lo que más te ha gustado. Y lo que tenemos que mejorar. A cambio te puedes llevar la bolsa Radio 3. El regalo más buscado de estas

navidades.