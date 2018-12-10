40ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid

El certamen musical pionero en España cumple 40 ediciones y lo quiere celebrar de forma especial. A lo largo de 2018 y 2019, se editará un libro y una web conmemorativos con toda la historia de los PRVM. La final se celebrará dentro del Festival Universimad con las actuaciones de importantes artistas invitados.

Iniciados en 1978 por el Ayuntamiento de Madrid, los Premios Rock Villa de Madrid, siguen fieles a su cita con los creadores noveles y el público madrileño aficionado a la música.

El Gran Wyoming, Alaska, Obús, Derribos Arias, Los Enemigos, La Frontera, Mercedes Ferrer y un largo etcétera de nombres inolvidables y vigentes en la vida social y artística estatal se dieron a conocer en el Villa de Madrid.

La importancia del certamen ha mantenido su fuerza hasta hoy en día, como demuestran muchos de los nombres premiados los últimos años. Biznaga, Fuckaine, La Maravillosa Orquesta Del Alcohol (La Moda), Dead Bronco, Nora Norman, Tourjets, Yakuzas, The Prussians, Novedades Carminha, The Parrots, Jennny And The Mexicats,.. entre otros muchos.. se prodigan por giras y festivales nacionales e internacionales.