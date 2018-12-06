'El séptimo vicio', desde la Academia del Cine Español

El 11 de diciembre, El séptimo vicio de Radio 3, inicia el primero de una serie de emisiones en directo, desde la Academia del Cine Español con el objetivo de que cada uno de los espacios se dedique monográficamente a cada uno de los catorce oficios que componen las especialidades profesionales de esta institución.

El primero de ellos está dedicado a la interpretación, a las actrices, ya que el cine español ha cubierto bellísimas películas en las que las actrices han mostrado su alto nivel técnico interpretativo. Sólo tendríamos que recordar a Lola Gaos, María Luisa Ponte, las hermanas Gutiérrez Caba, Marisa Paredes, Pilar Bardem y así hasta llegar a las Victoria Abril, Carmen Maura, Penélope Cruz, Nieves Medina, Inma Cuesta y que me perdonen muchas otras actrices que no citamos por las limitaciones del espacio pero que están en la mente de todos.

Así, el 11 de diciembre, El séptimo vicio en colaboración con el equipo de programación y comunicación de la Academia del Cine Español, proyectarán la película de Montxo Armendáriz, 'Secretos del corazón' y contará con la participación de Charo López, Elvira Mínguez, Leonor Watling y Natalia de Molina.

Quienes deseen ver 'Secretos del corazón', pueden solicitar las invitaciones en las redes sociales del propio programa de El séptimo vicio. La proyección será a las 17:00 y la emisión en directo del programa es a partir de las 20:00 que incluirá un concierto acústico e intimista de Marlango, que por cierto, se encuentro en estos momentos estrenando su nuevo trabajo discográfico.

Los siguiente programas desde la Academia del Cine Español estarán dedicados a la dirección cinematográfica, a la música de cine, a la dirección de fotografía y a la interpretación, a los actores.