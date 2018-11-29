A$AP Rocky y Skepta, primeros cabezas de cartel de Sónar 2019
- Más de 130 shows tendrán lugar en una edición especial del festival
- Disclosure, Paul Kalkbrenner o Maya Jane Coles, también en el cartel
- Sónar cambia de fecha: se celebrará del 18 al 20 de julio en Barcelona
Sónar ha avanzado una primera lista de nombres para su 26ª edición. En 2019, el festival de músicas avanzadas más relevantes del mundo tiene prevista una edición especial que incluirá hasta 130 shows en su programación y un cambio de fecha.
Sónar 2019 se celebrará en el mes de julio (en vez de en junio, su fecha habitual), durante los días 18, 19 y 20. Las sedes seguirán siendo la Fira de Montjuic para Sónar de Día y la Gran Vía de L'Hospitalet para Sónar de Noche. El festival volverá a sus fechas habituales (a mediados del mes de junio) en el año 2020.
El cartel de Sónar 2019
El nuevo espectáculo del rapero estadounidense A$AP Rocky y el universo grime del MC londinense Skepta son los dos primeros grandes anuncios del festival para su próxima edición. También el nuevo show del dúo británico Disclosure o la presentación en directo de Parts of life, el nuevo álbum del productor alemán Paul Kalkbrenner.
Destacan además los nuevos shows audiovisuales del productor británico Actress, la música mestiza de la tunecina Deena Abdelwahed y sonido art-grime de Lotic, que llegará a Sónar acompañado por un juego de luces poliédrico.
A esta primera tanda de confirmaciones se suman también los nombres del ecuatoriano Nicola Cruz, la artista de origen sirio K Á R Y Y N, el suizo Mans O y un show especial reinventando la obra de Philip Glass a cargo del pianista Bruce Brubaker y el productor de música electrónica Max Cooper.
Ross From Friends, Octavian, Murlo, Bad Gyal, Andy C, FJK, Slikback, Hibotep, Catnapp, Cecilio G, Brat Star, D'Valentina, Murlo y los DJs Dixon, Floating Points, Maya Jane Coles, Amelie Lens, Artwork y Blawan & Dax J completan el cartel de Sónar 2019 por el momento.
Vuelve Sónar+D
De forma paralela a la programación musical, tendrá lugar una nueva edición de Sónar+D, el congreso de tecnología e industrias creativas de Sónar.
Se celebrará entre el 17 y el 20 de julio en el recinto que aloja Sónar de Día, en la Fira de Montjuic.