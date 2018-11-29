A$AP Rocky y Skepta, primeros cabezas de cartel de Sónar 2019

Sónar ha avanzado una primera lista de nombres para su 26ª edición. En 2019, el festival de músicas avanzadas más relevantes del mundo tiene prevista una edición especial que incluirá hasta 130 shows en su programación y un cambio de fecha.

Sónar 2019 se celebrará en el mes de julio (en vez de en junio, su fecha habitual), durante los días 18, 19 y 20. Las sedes seguirán siendo la Fira de Montjuic para Sónar de Día y la Gran Vía de L'Hospitalet para Sónar de Noche. El festival volverá a sus fechas habituales (a mediados del mes de junio) en el año 2020.

A$AP Rocky (izquierda) y Skepta son dos de los grandes nombres de Sónar para su edición en 2019rne

El cartel de Sónar 2019 El nuevo espectáculo del rapero estadounidense A$AP Rocky y el universo grime del MC londinense Skepta son los dos primeros grandes anuncios del festival para su próxima edición. También el nuevo show del dúo británico Disclosure o la presentación en directo de Parts of life, el nuevo álbum del productor alemán Paul Kalkbrenner. Destacan además los nuevos shows audiovisuales del productor británico Actress, la música mestiza de la tunecina Deena Abdelwahed y sonido art-grime de Lotic, que llegará a Sónar acompañado por un juego de luces poliédrico. La DJ Maya Jane Coles (izquierda) y la tunecina Deena Abdelwahed también forman parte del cartel de Sónar 2019rne A esta primera tanda de confirmaciones se suman también los nombres del ecuatoriano Nicola Cruz, la artista de origen sirio K Á R Y Y N, el suizo Mans O y un show especial reinventando la obra de Philip Glass a cargo del pianista Bruce Brubaker y el productor de música electrónica Max Cooper. Ross From Friends, Octavian, Murlo, Bad Gyal, Andy C, FJK, Slikback, Hibotep, Catnapp, Cecilio G, Brat Star, D'Valentina, Murlo y los DJs Dixon, Floating Points, Maya Jane Coles, Amelie Lens, Artwork y Blawan & Dax J completan el cartel de Sónar 2019 por el momento.