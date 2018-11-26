'Si no puedo bailar...', en Radio 3 Extra

Si no puedo bailar.... no nos interesa. En el nuevo programa de Radio 3 Extra tomamos prestadas las clásicas palabras de Emma Goldman, que nos inspiran para hacer del feminismo una celebración. Nos colocan en la crítica pero también en el humor; en la ironía y en la mordacidad. Pero sobre todo, en el baile.

Cada lunes te espera un nuevo podcast con el feminismo como punto de partida. El feminismo entendido como un pensamiento transversal, que cruza nuestro día a día. El feminismo como forma de vida. El feminismo en la música, el cine, las series, la política, en la cultura pop. El feminismo en nuestros cuerpos, diversos.

Una mirada cargada de historia y atenta de los nuevos discursos que afloran a nuestro alrededor. Una invitación para que nos acompañes cada lunes, con cada nuevo podcast, a bailar en Radio 3 Extra.