Descubre el 'Herbario Sonoro' de 'El bosque habitado'

El Herbario Sonoro firmado por Raúl de Tapia (Raúl Alcanduerca) nos transporta a un mundo orgánico en el que botánica y poesía son necesarias partes de una misma realidad. Sus textos se alzan como un nuevo género literario, científico y radiofónico. Cada uno de los pasajes que componen este libro son una selección de los que protagonizan su propia sección semanal en el programa El Bosque Habitado que dirige María José Parejo en Radio 3.

Alcanduerca eleva en este herbario literario a centenos y castaños, malvas y brezos, madreselvas, lechugas, verdolagas y chumberas, entre otros, a un merecido estatus que habitualmente les negamos en lo cotidiano. También lo hace con los paisajes rurales y los paisanos que discretamente atesoran el saber de lo natural y están dispuestos a compartirlos con quien quiera escuchar.

El universo Alcanduerca tiene su réplica en las siempre sabias palabras del maestro Joaquín Araújo. Desde su finca la Vento, emboscado, caligrafió cada una de las reflexiones que le producía la lectura de los textos con el objetivo de dar el contrapunto a su discípulo y amigo, Raúl.

Finalmente. La artista y diseñadora Coral Corona hace honor a su apellido dotando a la obra de una majestuosa imagen. A la altura de unas composiciones creadas para conmover, emocionar al lector y dar eternidad a sus protagonistas.

Los beneficios íntegros de la venta del Herbario Sonoro están destinados al proyecto Arte Emboscado de la Fundación Tormes-EB.