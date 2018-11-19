Radio 3 protagoniza un nuevo ciclo del Festival de Cine de Gijón

La música será la protagonista de Radio 3 presenta... , un nuevo ciclo del 56 FICX que incluye cuatro documentales musicales seleccionados por periodistas de la emisora pública, en una clara apuesta por el género, que ofrecen una peculiar visión sobre el jazz, el heavy metal, el rock y el flamenco.

Las películas serán presentadas por nombres esenciales de Radio 3: Javier Tolentino, cronista cinematográfico y director del programa El séptimo vicio; Benito Pinilla, coordinador de contenidos de El séptimo vicio;José Manuel Sebastián, subdirector de Los conciertos de Radio 3 e integrante del equipo Hoy empieza todo con Marta Echevarría, y Carlos Galilea, fundador y director de Cuando los elefantes sueñan con la música. Son 4 los títulos incluídos en esta heterogénea muestra que pone el foco en el pianista de jazz Michel Petrucciani, el heavy de Anvil, el rock de Iggy Pop y The Stooges y en el álbum ‘Omega’ de Enrique Morente y Lagartija Nick.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Rosa Pérez desde el Festival de cine de Gijón - 21/11/18 Escuchar audio

Michel Petrucciani (Michael Radford, 2011) El músico francés Petrucciani logró, a pesar de su grave enfermedad ósea, convertirse en un enorme pianista de jazz, e incluso tocar con alguno de sus ídolos. Radford plantea en este documental una historia de superación, la de un pequeño gran hombre que, pareciendo tenerlo todo en contra, logró alcanzar sus metas con creces. La película será presentada por Carlos Galilea.

Anvil! The story of Anvil (Sacha Gervasi, 2008) Anvil es el nombre de un grupo de heavy metal fundado en Canadá en 1978. Pese a ser admirados por muchos célebres nombres de la profesión, nunca consiguieron alcanzar un éxito masivo, si bien ello no les ha impedido mantenerse en activo durante todos estos años. El documental, que logró más de veinte premios en festivales internacionales, recupera la historia de tan olvidado grupo y se acerca a la actual cotidianeidad de dos de sus miembros: el guitarrista Steve Lips Kudlow y el batería Robb Reiner. La película será presentada por José Manuel Sebastián.

Gimme Danger (Jim Jarmusch, 2016) El director estadounidense se atreve con este repaso por la historia de unas de las bandas de rock más sobresalientes de todos los tiempos, The Stooges. Un documental que tardó ocho años en terminarse, desde que en 2008 fuera el propio Iggy Pop en que le propusiese a Jarmush la realización de este filme. “Este documental es la declaración de amor a la disidencia, a no claudicar ante artistas, bandas y discográficas corruptas que manejan la industria dando la espalda a la música y a la libertad”, subraya Javier Tolentino, quien será el encargado de presentar esta película.