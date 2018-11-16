El 10º aniversario de Monkey Week, en Radio 3

10 años ya de Monkey Week. Consolidación total para este singular festival que, en sus siete primeras ediciones en el Puerto de Santa María y a punto de afrontar su tercera en Sevilla, ha asentado un original modelo para difundir y disfrutar las nuevas propuestas de la escena nacional (y parte de la internacional).

Una cita que este año contará en su cartel con nombres destacados como los de Maria Arnal i Marcel Bagés, Novedades Carminha, Pony Bravo o Toundra junto a un sinfín de grupos y solistas repartidos por los locales y rincones del barrio sevillano de La Alameda en un programa de showcases en el que siempre hay cosas nuevas e interesantes por descubrir.

Sábado 24 noviembre: Radio 3 en Monkey Week Radio 3 ha estado siempre presente en Monkey Week y en este décimo aniversario no iba a faltar. El día fuerte para nuestra emisora será el sábado 24 de noviembre con protagonismo por partida doble en el escenario principal (y gratuito) situado en la misma Alameda de Hércules.

Batalla de Bandas A las 13.00h del mediodía, la ya inevitable Batalla de Bandas de Radio 3, presentada por Ángel Carmona y Gustavo Iglesias por la que (en apenas dos horas) desfilarán casi una veintena de grupos: clásicos del festival, como Pájaro, Los Jagüares de la Bahía, Los Nastys, Alien Tango, I Am Dive y Dani Llamas, nombres también reconocidos, como Mujeres, Joan Colomo, Salto, Tigres Leones o Sierra, y nuevas promesas como Uniforms, San Jerónimo, Ambre, Los Estanques o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.