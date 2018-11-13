Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro y Varry Brava entre las nuevas confirmaciones del SanSan 2019

Nueve grupos se incorporan al cartel de la sexta edición del festival SanSan que tendrá lugar durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2019, en el recinto de festivales de Benicàssim.

Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, Varry Brava, Los Punsetes, Carolina Durante,The Parrots, Ramon Mirabet, La Sonrisa De Julia y Bocho son los grupos que completan esta tercera y sorprendente ronda de nuevas confirmaciones del festival SanSan 2019. Se suman así a C. Tangana, La Casa Azul, Fuel Fandango, Rozalén, Morgan, La Plata, EUT, Las Chillers, Zea Mays, The Crab Apples, Nerabe, Izal, La Pegatina y Auténticos Decantes, que ya integran el cartel.

Más nombres se esperan para las próximas semanas hasta completar un plantel de 30 artistas y bandas que llenarán los 3 escenarios de uno de los festivales que abren la temporada.