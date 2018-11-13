Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro y Varry Brava entre las nuevas confirmaciones del SanSan 2019
- 18, 19 y 20 de abril de 2019, en el recinto de festivales de Benicàssim.
Nueve grupos se incorporan al cartel de la sexta edición del festival SanSan que tendrá lugar durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2019, en el recinto de festivales de Benicàssim.
Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, Varry Brava, Los Punsetes, Carolina Durante,The Parrots, Ramon Mirabet, La Sonrisa De Julia y Bocho son los grupos que completan esta tercera y sorprendente ronda de nuevas confirmaciones del festival SanSan 2019. Se suman así a C. Tangana, La Casa Azul, Fuel Fandango, Rozalén, Morgan, La Plata, EUT, Las Chillers, Zea Mays, The Crab Apples, Nerabe, Izal, La Pegatina y Auténticos Decantes, que ya integran el cartel.
Más nombres se esperan para las próximas semanas hasta completar un plantel de 30 artistas y bandas que llenarán los 3 escenarios de uno de los festivales que abren la temporada.