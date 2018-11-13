Love of Lesbian, La Habitación Roja y Neuman juntos en un concierto solidario en Madrid

Love of Lesbian, La Habitación Roja, Neuman, Maico y Siloé son ya los primeros artistas confirmados para una cita solidaria que tendrá lugar el 17 de enero de 2019 en el WiZinkCenter de Madrid.

El concierto tiene como objetivo donar el dinero recaudado a diferentes proyectos benéficos. Los proyectos creados por Fundela y Fundación Aladina recibirán un porcentaje fijo del precio de cada entrada mientras que será el propio comprador quien elija, en el momento de la compra, a qué proyecto y fundación quiere apoyar de las que realizan Fundación Bobath, Cris Contra el Cáncer y Menudos Corazones.

Más artistas se sumarán en las próximas semanas a esta cita solidaria para la que ya puedes comprar tus entradas (28€ grada / 23€ pista) en la página web del proyecto.