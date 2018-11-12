Consigue un plato conmemorativo 'White Album 50 aniversario' de The Beatles
- Vicente Villar, de Madrid, ha sido el ganador del concurso organizado por Radio 3
El 9 de noviembre, The Beatles publicarán una serie de formatos del White Album para conmemorar su 50 aniversario. Los 30 temas del álbum han sido mezclados de nuevo por el productor Giles Martin y su ingeniero de mezcla Sam Okell en estéreo y sonido surround 5.1, junto a 27 demos en acústico de los principios y 50 tomas de sesión, la mayoría de las cuales nunca han salido a la luz en ningún formato anteriormente.
“Al remezclar el White Album, hemos intentado acercarte lo más posible a lo que eran The Beatles en el estudio”, explica Giles Martin en la introducción de la nueva edición. “Hemos quitado las capas de la ‘cebolla de cristal’(‘Glass Onion’) con la esperanza de sumergir a los viejos y nuevos fans en uno de los álbumes más inspiradores y diversos que se hayan realizado nunca”.
Radio 3 se ha unido a esta celebración invitándote a participara en un concurso planteándote una sencilla pregunta: ¿Que escribirías en un lienzo en blanco para los Beatles?.
Vicente Villar, de Madrid, ha sido el ganador del concurso logrando 1 tocadiscos marca Pro-Ject de edición limitada The Beatles White Album 50 Anniversary + The Beatles White Album box Súper Deluxe edición limitada de 6 CD + 1 Blu-ray + The Beatles White Album 50 Anniversary box Deluxe edición limitada de 4 LP.