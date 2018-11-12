BASES DEL CONCURSO "THE BEATLES WHITE ALBUM 50 ANIVERSARIO"

PRIMERA.- OBJETO El presente concurso (en adelante, el “Concurso”) está organizado y gestionado por UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L.U con CIF B-82198342 y domicilio social en C/ Torrelaguna, 64, 28043 de Madrid (en adelante, “Universal”), tiene previsto realizar una promoción denominada “THE BEATLES WHITE ALBUM 50 ANIVERSARIO”a través de la emisora Radio 3/RTVE que se desarrollará conforme lo establecido en las presentes bases.

SEGUNDA.- AMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN La promoción se llevará a cabo dentro del Estado Español. El periodo promocional queda fijado a partir del día 12 de noviembre 2018 a las 12:00 a.m. horas hasta el día 26 de NOVIEMBRE de 2018 a las 12:00 a.m. horas. (Ambos inclusive). No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen con anterioridad o con posterioridad a las fechas señaladas anteriormente.

TERCERA.- FORMA DE PARTICIPAR Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores de 18 años, residentes en España, siendo necesario para poder participar enviar una respuesta a la pregunta que Radio 3 proponga. Entre las mejores respuestas, se elegirá al ganador. Cada participante podrá participar UNA SOLA VEZ durante el periodo promocional antes definido. Todo participante debe cumplimentar todos los datos requeridos en la página de la presente promoción antes mencionada. No podrá participar en la promoción el personal empleado de Radio 3 ni de las empresas que intervienen en la realización de la promoción, así como sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, éstas perderán su derecho a obtener el premio obtenido, procediéndose a entregar el premio a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación.

CUARTA.- GRATUIDAD La participación en la PROMOCIÓN es gratuita.

QUINTA- PREMIO DE LA PROMOCIÓN El premio consiste en: 1 tocadiscos marca Pro-Ject de edición limitada The Beatles White Album 50 Anniversary + The Beatles White Album box Súper Deluxe edición limitada de 6 CD + 1 Blu-ray + The Beatles White Album 50 Anniversary box Deluxe edición limitada de 4 LP Ganadores: Habrá 1 ganador y 5 suplentes más en concepto de puestos de reserva. La elección de los ganadores y de los puestos de reserva se realizará en dependencias de Radio 3/RTVE y por su personal, lo que el participante acepta de manera expresa. Los ganadores se anunciarán a partir del día 28 de noviembre de 2018. El ganador no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar ningún elemento del premio. Además, el premio será intransferible y no incluirá todo aquello que no haya sido expresamente mencionado en las presentes bases. Se comunicará el resultado al ganador del Concurso mediante correo electrónico o llamada telefónica. Los ganadores, una vez contactados, deberán contestar al mensaje recibido aceptando el premio y facilitando, en caso de resultar necesario, los datos personales que se le soliciten. Cada uno, tendrá un plazo de cuatro días hábiles desde la notificación del premio para contestar. Si no se recibe respuesta dentro del plazo señalado, se pasará automáticamente a contactar a uno de los puestos de reserva en el orden de preferencia establecido para la elección del ganador. Agotados los puestos de reserva, el concurso quedará desierto.

SEXTA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES El participante declara, asegura y confirma a Universal que: 1) Es mayor de edad 2) Que sus datos identificativos son ciertos y verificables El participante acepta expresamente cumplir con todas y cada una de las bases del presente Concurso, bases que podrán ser consultadas en todo momento por cada participante. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente Concurso. Asimismo, tenga en cuenta que como participante se hace plena y exclusivamente responsable de las citadas manifestaciones y garantías y mantendrá indemne a Universal por el incumplimiento de las mismas. Estas Bases podrán ser modificadas en cualquier momento por Universal. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta (virus, ataques de hackers, manipulación…) de la aplicación por parte de los usuarios dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en el Concurso y la pérdida del premio en su caso. Si dicho uso indebido de la aplicación (con o sin intención de fraude) provocara el mal funcionamiento de la misma, afecte a la administración, seguridad, justicia o a la integridad del Concurso, Universal queda exonerado de toda responsabilidad, pudiendo anular el Concurso. Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce abuso o fraude, cuando un participante participe utilizando una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento.

SÉPTIMA.- RESERVAS Y LIMITACIONES Las empresas organizadoras y colaboradoras así como la empresa organizadora, queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco serán responsables por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a las mismas así como de existir el supuesto de tener algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidieran su identificación. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la aplicación por parte de los usuarios dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la PROMOCIÓN. Si dicho uso indebido de la aplicación (con o sin intención de fraude) provocara el mal funcionamiento de la misma, las empresas organizadoras y colaboradoras quedarán exonerada de toda responsabilidad, pudiendo anular la promoción. Del mismo modo se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce abuso o fraude, cuando un participante participe utilizando una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento. Las empresas organizadoras y colaboradoras no se responsabilizan de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente PROMOCIÓN. Las empresas organizadoras y colaboradoras no se responsabilizan de posibles contenidos inapropiados u ofensivos, que los usuarios por su cuenta y riesgo pudieran subir. La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la PROMOCIÓN supondrá la descalificación automática y la prohibición de participar en el concurso así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado en su caso. Las empresas organizadoras y colaboradoras quedan eximidas de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación. La adjudicación del Premio es personal e intransferible. La indicación de los datos personales de los ganadores tendrá carácter obligatorio para la gestión del Premio. Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a los organizadores de la presente PROMOCIÓN a descalificar al ganador y poder disponer del correspondiente premio. Las empresas organizadoras y colaboradoras informan que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos, por lo que se atenderá, en cada caso, a los datos introducidos por participante, sean veraces o no, y no responderá de las consecuencias de dichas falsedades o inexactitudes.Las empresas organizadoras y colaboradoras se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la PROMOCIÓN cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.

OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN Con la participación de la promoción los participantes autorizan la incorporación de sus datos personales a un fichero de titularidad de UNIVERSAL MUSIC SPAIN con domicilio en y la cesión por esta a las empresas del grupo UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L.U dentro o fuera de España, cuya información más detallada pueden encontrar en este consultando aquí , a fin de gestionar la Promoción y de que tanto UNIVERSAL MUSIC SPAIN como las empresas del grupo puedan contactarle para enviarle publicidad de sus productos y noticias de sus ARTISTAS o cualquier otra y que serán tratados según la política de privacidad contenida en este enlace http://www.universalmusic.es/es_ES/politica_privacidad y respetando en todo caso la normativa de protección de datos aplicable en cada momento. Sin embargo, usted puede desear solicitarnos que su información personal no sea utilizada de la forma anteriormente expresada. A esto lo denominamos "Anular la suscripción", y se puede realizar por cualquiera de los métodos siguientes: (a) Enviándonos un correo electrónico a: info@universalmusic.com (b) Enviándonos una carta a la dirección postal siguiente: Calle Torrelaguna 64, 28043, Madrid. (c) Responder a la dirección de correo electrónico que aparece al final de cada e-mail que reciba nuestro. Asimismo, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, y cancelación de los mismos que sobre usted figuran en nuestro fichero y así como ejercer su derecho de oposición, mediante solicitud dirigida al Departamento de Asesoría Jurídica en la dirección arriba mencionada o a través del siguiente correo electrónico: estela.cabrera.medina@umusic.com. Uso de Imagen: Los participantes en la Promoción autorizan de forma irrevocable y gratuita al Promotor y a las empresas de su grupo, el poder hacer uso de su imagen, en cualquier publicidad o aviso que se realice a través de cualquier medio escrito o audiovisual, ya sea en cuanto a su nombre como a la recepción de los premios, y se comprometen a suscribir cualesquiera documentos o autorización que puedan ser necesarios, en su caso, para dicho uso de su imagen y comentarios escritos.

NOVENA.- FISCALIDAD El premio del presente Concurso tiene la consideración de ganancia patrimonial para su perceptor y en consecuencia le será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio y el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Además, y según esta legislación, en función del importe del regalo, podría corresponder a la entidad el Promotor la realización de la retención o del ingreso a cuenta del IRPF procedente.