Descubre los sonidos del WOMAD con Radio 3

Radio 3 volverá a estar presente en el WOMAD, el festival Músicas del Mundo, la Artes y la Danza, que este año 2018 celebra su vigésima edición en las Islas Canarias.

Descubre lo mejor de las músicas del mundo en un programa especial presentado por Laura Martínez(Equilibristas) y Rodrigo Suárez (TransMúsica Express) que se emitirá el próximo sábado 17 de noviembre de 22.00 a 02.00 (hora peninsular).

La vigésima edición del WOMAD en las Islas Canarias vuelve a llevar la diversidad a las calles de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El festival Mundo de las Músicas, las Artes y la Danza reúne en esta ocasión artistas de Europa, África, Iberoamérica y Oriente Medio entre los días 15 y 18 de noviembre. Un año más, Radio 3 estará presente, concretamente el sábado 17 de noviembre con un programa especial en directo.

Los conciertos tendrán lugar a pie de calle en el céntrico Parque de Santa Catalina de la ciudad canaria.

Ladysmith Black Mambazo, Noga Erez, Bejo + Dj Pimp, Oumou Sangaré, Sol Escobar o el revolucionario colectivo sudafricano BCUC, son solo algunos de los nombres que teñirán de música y diversidad a un WOMAD 2018 que, recuerda, podrás vivir con nosotros de 22.00 a 02.00 (hora peninsular) el sábado 17 de noviembre .