Descubre los sonidos del WOMAD con Radio 3

  • Vuelven las músicas del mundo a Las Palmas de Gran Canaria del 15 al 18 de noviembre

Los mejores conciertos en directo el sábado 17 de noviembre desde las 22 h. (hora peninsular)

Descubre los sonidos del mundo del Festival WOMAD de Las Palmas de Gran Canaria con Radio 3
RADIO 3

Radio 3 volverá a estar presente en el WOMAD, el festival Músicas del Mundo, la Artes y la Danza, que este año 2018 celebra su vigésima edición en las Islas Canarias.

Descubre lo mejor de las músicas del mundo en un programa especial presentado por Laura Martínez(Equilibristas) y Rodrigo Suárez (TransMúsica Express) que se emitirá el próximo sábado 17 de noviembre de 22.00 a 02.00 (hora peninsular).

La vigésima edición del WOMAD en las Islas Canarias vuelve a llevar la diversidad a las calles de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El festival Mundo de las Músicas, las Artes y la Danza reúne en esta ocasión artistas de Europa, África, Iberoamérica y Oriente Medio entre los días 15 y 18 de noviembre. Un año más, Radio 3 estará presente, concretamente el sábado 17 de noviembre con un programa especial en directo.

Los conciertos tendrán lugar a pie de calle en el céntrico Parque de Santa Catalina de la ciudad canaria.

Ladysmith Black Mambazo, Noga Erez, Bejo + Dj Pimp, Oumou Sangaré, Sol Escobar o el revolucionario colectivo sudafricano BCUC, son solo algunos de los nombres que teñirán de música y diversidad a un WOMAD 2018 que, recuerda, podrás vivir con nosotros de 22.00 a 02.00 (hora peninsular) el sábado 17 de noviembre .