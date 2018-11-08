La patata caliente de 'Hoy empieza todo'

¿Quiéres formar parte de un tema realizado en exclusiva para Radio 3? ¡Aceptamos propuestas!

El programa Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona ha comenzado a darle forma a una nueva canción y lo hará pista a pista. Empezando por el principio, con la pista de batería y continuando por bajo, guitarra, teclado, etc. El proyecto ya ha comenzado y músicos profesionales se están pasando la patata caliente para continuar con la composición del tema.

Julia Martín-Maeso, batería de Rufus T Firefly, ha sido la encargada de empezar y compuso una pista de batería:

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo - Pista de batería Escuchar audio

Ella fue la que decidió quién iba a continuar el tema y aportar así la segunda pista y el seleccionado fue Edu Baos, bajo de León Benavente. Así quedó el resultado de la mezcla entre la batería de Julia y el bajo de Edu:

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo - Pista de batería y bajo Escuchar audio

Tras él llegó el turno de Emilio Saiz, de Nothing Places, que le continuó dando forma al tema. Si quieres seguirlo tú, este es el audio de la combinación entre batería, bajo y guitarra:

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo - Pista de batería, bajo y guitarra Escuchar audio

Te ofrecemos otras combinaciones, como una pista en solitario de bajo, por Edu Baos.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo - Pista de bajo Escuchar audio

Tras esto Martí Perarnau, de Mucho, es el encargado de seguir el tema aportando su teclado. ¿Por donde irá tirando la canción?