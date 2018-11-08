La patata caliente de 'Hoy empieza todo'
¿Quiéres formar parte de un tema realizado en exclusiva para Radio 3? ¡Aceptamos propuestas!
El programa Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona ha comenzado a darle forma a una nueva canción y lo hará pista a pista. Empezando por el principio, con la pista de batería y continuando por bajo, guitarra, teclado, etc. El proyecto ya ha comenzado y músicos profesionales se están pasando la patata caliente para continuar con la composición del tema.
Julia Martín-Maeso, batería de Rufus T Firefly, ha sido la encargada de empezar y compuso una pista de batería:
Ella fue la que decidió quién iba a continuar el tema y aportar así la segunda pista y el seleccionado fue Edu Baos, bajo de León Benavente. Así quedó el resultado de la mezcla entre la batería de Julia y el bajo de Edu:
Tras él llegó el turno de Emilio Saiz, de Nothing Places, que le continuó dando forma al tema. Si quieres seguirlo tú, este es el audio de la combinación entre batería, bajo y guitarra:
Te ofrecemos otras combinaciones, como una pista en solitario de bajo, por Edu Baos.
Tras esto Martí Perarnau, de Mucho, es el encargado de seguir el tema aportando su teclado. ¿Por donde irá tirando la canción?
Ahora es tú turno
Puedes hacernos tus propias pistas. Pásate a ti mismo la patata caliente y ponte a componer. Cuando estés satisfecho con la pista que hayas realizado puedes mandárnosla al correo del programa, hoyempiezatodo@rtve.es o subirla a redes sociales y mencionarnos. Estamos en twitter en @HETradio3, en Instagram como@hoyempiezatodoradio3 y en Facebook con Hoy Empieza Todo Radio 3.