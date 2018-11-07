'Hoy empieza todo' en el Foro de la Cultura de Burgos

  • Este viernes, día 9, de 9 a 11h. en Radio 3
Foro de la Cultura de Burgos
Marta Echeverría (Radio 3)
Marta Echeverría (Radio 3)

¿Tecnología vs humanismo? Ésa es la pregunta. En Burgos, buscaremos la respuesta. Este viernes se inaugura la tercera edición del Foro de la Cultura con la relación entre humanos y máquinas como telón de fondo.

Científicos, filósofos, gerontólogos o artistas conversarán sobre la influencia de la tecnología en la sociedad y Radio 3 estará allí para contártelo. El fundador del movimiento por el software libre Richard Stallman, la artista y hacker Eleanor Saitta, el explorador polar Erling Kagge y escritores como Óscar Esquivias o Alfonso Zapico nos acompañarán en el especial de dos horas que haremos desde la Sala Fórum del edificio Fórum Evolución de Burgos. Con la música en directo de Pure y Tuxedo. Con las reflexiones más oportunas.

Con las ideas más audaces. Recuerda, este viernes, día 9, de 9 a 11h. Hoy empieza todo en directo desde el Foro de la Cultura. ¡Humanos, bienvenidos!.