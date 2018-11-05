Celebra el 20º aniversario de 'Los conciertos de Radio 3'

Este 2018 celebramos las dos primeras décadas de Los Conciertos de Radio 3, es decir, veinte años de música en directo en televisión. Por nuestro plató han pasado los mejores grupos y artistas nacionales e internacionales y aseguramos que lo mejor está por llegar.

Por eso, este martes, 6 de noviembre, a las 23h, La2 de TVE ofrece un programa especial con las actuaciones de algunos de los nombres que han pasado por nuestro plató: Lori Meyers, Christina Rosenvinge, Iván Ferreiro, Amaral, Fuel Fandango, Rayden, Arizona Baby, Izal, Mikel Erentxun y La Pegatina. Disfrutaremos de las canciones en directo de los diez y de las conversaciones que mantuvimos con algunos de ellos en un set que recrea el mítico camerino de este programa único.

Esta es una demostración más del prestigio y calidad de Los conciertos de Radio 3, un sello de garantía como tienen pocas manifestaciones del audiovisual español. Celebremos el presente y ¡a por otros veinte años!