'180 grados' desde Granada

Granada, cuna de grandes artistas y bandas de este país, fue reconocida ‘Ciudad del Rock’ en 2015. Un sentimiento que se celebra cada año con la entrega de las Púas de Plata a músicos y profesionales del gremio con el objetivo de aplaudir y reconocer su aportación a esta parte fundamental de nuestra cultura.

Radio 3 se vuelve a sumar a esta fiesta con la emisión de un especial de 180 Grados, desde el Centro Federico García Lorca de Granada. Estaremos allí el miércoles 7 de noviembre, repasando algunas de las canciones que han nacido en esta ciudad y nos acompañarán dos invitados de lujo: Los Ángeles, pioneros de la cultura musical granadina que este año reciben la Púa de Plata y Lori Meyers, que este 2018 también cumplen dos décadas y lo culminan con un concierto en el Wizink Center de Madrid.

Charlaremos con todos ellos, disfrutaremos del directo de Lori Meyers y habrá más sorpresas. La entrada es libre hasta completar aforo y a la cita, a las 11h, como siempre, en Radio 3. ¡Os esperamos!

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