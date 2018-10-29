LLega la V edición del Festival Moments

La ciudad de Málaga se convierte un año más en la capital de la cultura alternativa del sur de Europa gracias a la V edición del Festival Moments que tendrá lugar en la Escuela de Arte San Telmo y en diversas ubicaciones del centro histórico y el Rincón de la Victoria entre el 14 y el 23 de noviembre.

Unas jornadas culturales y artísticas que apuestan desde sus inicios para dar visibilidad a los creadores más arriesgados del panorama nacional e internacional gracias a un programa con más 70 actividades que se desarrollarán durante 10 días.

Las citas más destacadas son el estreno en España de exposiciones como la del californiano Chad Eaton “Timber!”, la muestra colectiva “La Tabla como Lienzo” a beneficio de la protectora de animales de Málaga (con la participación de 40 artistas de todo el mundo), “Don Gregorio. Homenaje colectivo a Chiquito de la Calzada” y “Damas del Flamenco” del legendario fotógrafo Paco Manzano. El Premio Moments 2018 será entregado al legendario artista flamenco malagueño José Losada Santiago “Carrete”. T

También se celebrará una nueva edición del Festival de Cine Documental con los estrenos en España de “Amigo Skate Cuba”, “Biarritz Surf Gang” y “The Man from Mo’Wax”, y los talleres de artistas internacionales de la talla de Cynthia Connolly o Bandiz Studio, sobre diseño de carteles, fotografía, periodismo cultural, risografía, graffiti y creación de fanzines, entre muchas otras disciplinas.

Mención especial para los encuentros con grupos de música como Airbag en su 20 aniversario y la banda de culto malagueña 713avo Amor, junto con las actividades del Hi! Moments como la Maratón de Fotografía, la conferencia de la mítica fotógrafa norteamericana Cynthia Connolly o la Yincana 2018 que conectarán el público asistente con la vertiente más artística del entramado urbano.