La fantasía de MGMT cierra BIME Live 2018

Una montaña de paraguas abnadonados en pro del baile libre nos ha recibido a la entrada del BEC! en la segunda y última jornada de BIME Live. Sobra todo cuando comienza a sonar Time To Pretend y un reno con la cornamenta de neón corre desbocado tras MGMT. Cuatro columnas neoclásicas, un enorme hinchable con la imagen de la portada de su último disco, y un trío de pantallas hipnóticas, han sido el telón de fondo de la propuesta bailable y psicodélica de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser. Han picoteado de tres de sus cuatro referencias (¿no les gusta su álbum homónimo?) con especial atención al fantástico Little Dark Age de este año, aunque la mejor acogida se la lleve Oracular Spectacular. Han pasado 11 años y MGMT han sabido superar y sobrevivir a 'Kids', pero el público aún no lo sabe.

Stephen Malkmus & The JicksTom Hagen

Algo similar, salvando muchas distancias, le ha ocurrido a Stephen Malkmus junto a The Jicks con la herencia de Pavement. Sin duda, las referencias a la banda a la que decía adiós Malkmus hace casi 20 años han sido las más celebradas. Dos únicos caramelos que se ha reservado para el final de un concierto que, por momentos, ha languidecido.

José González es capaz de hacerte estremecer con su voz y su guitarra como únicas armas, con su presencia solitaria en el escenario del teatro: una enorme sala de hormigón acotada por grandes telones negros que cubren las apariencias. Las luces, los visuales y la complejidad de otras sonoridades nos hacen olvidar muchas veces la belleza que encirra la expresión musical más simple. José González la defiende una y otra vez sobre el escenario y, en los tiempos que corren, encontrarse con un ejercicio tal de sinceridad debe ser aplaudido.

José GonzálezÓscar L. Tejeda

La propuesta incombustible de los islandeses GusGus no podia ser mejor continuación al calentamiento bailable de MGMT. Lies are more flexible es su último trabajo (el décimo), pero llevan años perfeccionando el sonido europeo de las pistas de baile y tienen artefactos suficientes para no bajar el ritmo en ningún momento. Desde luego Daníel Ágúst no ha parado de bailar, ¡y qué bailes!